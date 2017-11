Cum sa obtineti zboruri ieftine: secrete de economisire a banilor, pe care toata lumea ar trebui sa le stie!

In cazul in care nu stiati, exista mai multe secrete pentru achizitionarea de bilete ieftine de avion. Potrivit unui studiu efectuat de site-ul de turism momondo.co.uk, cel mai bun moment pentru rezervarea unui tichet este cu 60 de zile inainte de calatorie, constatandu-se, in medie, obtinerea unei reduceri de 34% atunci cand se procedeaza intocmai. Este stiut faptul ca cele mai scumpe bilete de avion sunt cele cumparate de pe o zi pe alta. Statisticile mai arata ca marti este cea mai ieftina zi a saptamanii pentru a zbura cu avionul, cu o economie medie de 11%. Evitati sa rezervati un zbor pentru penultima zi a saptamanii, deoarece sambata este cea mai scumpa zi de zbor. O alta recomandare a expertilor in calatorii este cumpararea de bilete pentru zboruri de seara/noapte (intervalul 18.00 – 24.00), deoarece acestea pot fi cu 9% mai ieftine in comparatie cu zborurile de dimineata/zi. De obicei, este mai scump sa zbori ziua, pana la orele 15.00.