Cum o descrie premierul Tudose pe Olguta Vasilescu

Aducand in discutie, in fata asistentei prezente, in aceasta dupa-amiaza, la Romexpo, la CongresulTSD, un dialog avut cu un tanar social-democrat, seful Guvernului si-a facut, practic, publica parerea despre unul dintre ministrii din echipa pe care o conduce la Palatul Victoria.

Este vorba despre Lia Olguta Vasilescu, fostul edil al Craiovei, actualmente ministru al Muncii. “Se poate spune orice despre domnia sa, numai ca indulgenta e nu se poate spune. E foarte dura, foarte muncitoare”, a subliniat Mihai Tudose, in cadrul discursului pe care l-a rostit de la tribuna salii in care se desfasoara evenimentul tinerilor sai colegi din tabara social-democrata.