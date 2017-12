Cum ne face statul la buzunare

Dupa ce ne-au scumpit benzina si motorina, fructele, mezelurile si s-au atins pana si de ouale noastre, care au devenit peste noapte produs de lux, iata ca guvernantii ne mentin adrenalina ridicata cu noi surprize care ne lovesc dur la portofel.

Iata vestea cea rea: pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie. Noutatea, insa, sta in faptul ca acesta se va scumpi pe ore, daca putem spune asa ceva. Astfel, cel mai mult se va scumpi energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 – 22:00, costurile acesteia vor creste cu… 13%. Ca sa n-o mai lungim, iata cum ne vor beli la parale: , pentru energia livrata in banda, intre orele 1:00 — 24:00, pretul va fi de 245 de lei pe MWh, cu 6,5% mai mare decat in trimestrul patru din acest an. Pretul pentru intervalul orar 8:00 — 24:00 va fi de 272 lei pe MWh, cu 7% mai mare, iar pentru varf de consum, adica intre orele 18:00 si 24:00, pretul va fi de 302 lei pe MWh, in crestere cu 13%. Asta cica ni se trage de la faptul ca, de la 1 ianuarie, piata de energie va fi complet liberalizata, iar populatia care pana acum era in regim reglementat va primi energie la preturile la care se inchid licitatiile. Dar, sa revenim la plata pe ore a curentului. Asta se mai intampla prin Occident, dar ce sa vezi, nu stim cum se face, ca la ei e fix pe dos. In Italia, spre exemplu, seara, curentul e mai ieftin, si atunci duduie masinile de spalat ca la Verdun. Zilele de calcat rufe sunt cele de week-end, si tot asa. Asta, ca sa aiba economia cu ce face bani. Economia lor. La noi, va fi mai scump seara, deci nu prea e economie care sa faca bani din curent, asa ca au sarit cu bocancii pe noi, caci romanul de rand, pe persoana fizica, vrea sa se uite la telenovea, sa aiba berea rece in frigider si sa isi dezputa, civilizat, carpele cu care iese din casa. Deci, plateste la curent, fraiere, daca tii mortis sa traiesti ca-n Vest!