Cum le raspunde Ciorbea celor care il contesta, dupa sesizarea CCR

Victor Ciorbea se declara convins ca sunt destui cei care s-au apucat sa critice demersul Avocatului Poporului inainte de a-si fi aruncat un ochi macar pe continutul exceptiei de neconstitutionalitate pe care se asteapta sa se pronunte cei 9 magistrati ai CCR-ului.

“Toti cei care vorbesc si dau lectii de constitutionalitate sau moralitate am convingerea ca nici macar n-au rasfoit acea exceptie de neconstitutionalitate”, crede Ciorbea.

In ciuda faptului ca demersul sau de a apela la CCR (in privinta a ceea ce considera a fi neconstitutionalitatea unui articol din Legea 90, care l-a impiedicat, practic, pe seful PSD – partidul castigator al alegerilor din decembrie anul trecut- sa devina premier), a iscat un intreg val de comentarii in spatiul public, o petitie, cu peste 130.000 de semnaturi la momentul de fata, ba chiar si intentia de a iesi in strada, pentru a-i cere demisia, Ciorbea lasa sa se inteleaga ca nu e intr-atat de afectat. “Am convingerea ca nicio persoana responsabila, de buna credinta, care a citit acea exceptie, nu ar putea fi deranjata (…) de faptul ca toti cei care fac parte din conducerea celor trei puteri ale statului ar trebui sa indeplineasca aceleasi conditii (…) pentru a indeplini aceste functii de demnitate publica”, si-a exprimat Victor Ciorbea parerea, marti, de la Parchetul General, unde a fost chemat la audieri, in “dosarul Mineriadei din ’90″.

