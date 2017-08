Cum iti primesti inapoi taxa auto

Dupa ce Guvernul a stabilit ca taxele platite de soferi vor trebui restituite pana in martie 2019, acum ANAF lamureste ce trebuie sa faca proprietarii de masini pentru a-si lua banii inapoi.

Conform procedurii de restituire a taxei auto, persoanele fizice si juridice care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule si care nu au beneficiat de restituire pot solicita restituirea acestora, precum si a dobanzilor aferente, prin cerere adresata ANAF. Modelul de cerere va fi aprobat in 15 zile. Cererile de restituire trebuie depuse, sub sanctiunea decaderii, pana la 31 august 2018. La cererea de restituire trebuie anexate, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei, precum si copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare. Banii sunt restituiti pe baza deciziilor emise de organul fiscal, astfel: Pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018. Pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. In cazul in care societatile de leasing au platit taxele, solicitarea de restituire trebuie depusa de proprietarii care au cumparat masinile in acest sistem. Sumele ramase de restituit pentru taxe, si in care au fost emise deja decizii de solutionare, se restituie, din oficiu, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a procedurilor metodologice.