Cum isi bat joc Fanta si Milka de romani

Dupa ce mai multe tari membre UE, dar din Estul Europei, au sesizat ca exista diferente intre produsele vandute in Occident si cele de pe pietele foste comuniste, se constata ca aceste diferente exista si in Romania. Deocamdata s-au sesizat astfel de derapaje la Fanta portocale si Milka.

Bineinteles, pe piata noastra, aceste produse sunt inferioare calitativ. In cazul racoritoarei, in urma analizei produselor din trei tari, au fost sesizate diferente cu privire la continutul de suc de fructe: Romania: minim 5% suc de portocale, din concentrat; Marea Britanie: 3,7% suc de portocale si 1,7% suc de citrice, din concentrat; Spania: 8% suc de portocale, din concentrat. In ceea ce priveste produsul Milka Ciocolata cu lapte alpin, in urma analizei produselor din doua tari, principala diferenta pe care o observam se refera la numarul de aditivi alimentari. Astfel, la produsul din Romania a fost adaugat suplimentar, pe langa lecitina din soia, aditivul Poliglicerol (E476), acesta avand rolul de a inlocui partial ingredientul de o calitate superioara, dar mai costisitor, “unt de cacao”. Atentie, specialistii recomanda evitarea consumul frecvent al aditivului E476 sau utilizarea acestuia in alimentatia copiilor. Cele doua produse, chiar daca aduc acelasi aport caloric, 530kCal/100g, prezinta mici diferente in ceea ce priveste continutul de nutrienti. Astfel,, desi continutul de grasimi este mai mic in cazul produsului gasit pe piata din Romania, respectiv 29g/100g, comparativ cu 29,5g/100g ce se regasesc in produsul din Spania, acesta ascunde in fapt o cantitate mai mare de grasimi saturate, respectiv 18g/100g, comparativ cu 17,5g/100g. Facand diferenta, reiese un continut diminuat al grasimilor bune din produsul comercializat in Romania, respectiv 11g/100g, fata de produsul echivalent din Spania (12g/100g). Diferente pot fi sesizate si in ceea ce priveste continutul de glucide (mai mare la produsul comercializat in tara noastra) si de proteine (mai mic la produsul comercializat in Romania).