Cum fenteaza romanii…Romania: plinul in Bulgaria, profit de 500 de lei

Sunt banii pe care ii castiga un transportator roman daca umple rezerorul unui singur TIR in Bulgaria vecina, unul dintre efectele inevitabile ale scumpirii accizei la carburanti, cea mai mare dintre tarile din regiune.

Pentru romanii patroni ai firmelor de transport(dar si pentru soferii masinilor obisnuite) socoteala e simpla: pretul mediu de la pompele bulgaresti era de 1,033 euro la benzina si 1,025 euro la motorina, estimat la data de 27 noiembrie de Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al preturilor la carburanti al Comisiei Europene, in timp ce in Romania un litru de benzina costa 1,135 euro si 1,157 euro motorina. In ultimul caz, o diferenta de pret care ajunge pana la 13 eurocenti pe litru, adica circa 60 de bani pe litru, la cursul actual leu-euro. Daca un sofer de autoturism( o masina are in medie un rezervor de 50 de litri) ar castiga 30 de lei, situatia se schimba in cazul unui profesionist: TIR-urile au rezervoare de 900 de litri, prin urmare plinul in Bulgaria aduce un profit de 540 de lei. Romania are cea mai mare acciza la carburanti dintre statele membre ale UE din regiune, peste 400 de euro la mia de litri fata de 330 de euro in Bulgaria, taxe care reprezinta mai mult de jumatate din pretul final al benzinei si motorinei.