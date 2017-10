Cum fac smecherii sute de milioane de euro in numele Armatei Romane

Azi este Ziua Armatei Romane, ocazie cu care “National” va prezinta bizara istorie care a dus la cumpararea de TAB-uri straine foarte scumpe, in locul celor autohtone. Desigur, achizitionarea a 227 de transportoare blindate 8×8 Piranha 5 e un lucru bun, dar nimeni nu ne spune de ce nu e bun echivalentul romanesc, TAB-ul SAUR, foarte apreciat peste hotare, si total ignorat la noi. Cititi si cum a ajuns industria de aparare in curs de lichidare. Politica. O politica prin care s-a dus naibii finantarea, in definitiv, a Armatei Romane.

Romania este la un pas sa fie cea de a doua tara, din cadrul NATO, dupa Cehia, fara o industrie a apararii. Nimeni nu pare ingrijorat, caci, nu-i asa, astea sunt cerintele zilei sau altfel spus, alte buzunare trebuie umplute.

Unde-i miliardul?

La inceputul anilor ‘90, Romania avea un profit din comertul de arme de 1 miliard de dolari. Azi, de abia daca mai exista 10.000 de muncitori, iar cifra de afaceri anuala se ridica la numai la 30 de milioane de euro. Dar, iata ce declara Gheorghe Sora, liderul sindicatului Metal – unul dintre cele mai mari sindicate din domeniul apararii, hat, tocmai in 2008: “In prezent, nu exista o decizie politica. Romania nu are nevoie de acest domeniu strategic”. Sora mai recunostea ca, politic, s-a ajuns la concluzia ca acest sector nu mai este de viitor! “La ultimile negocieri, de la Guvern, ni s-a lasat a intelege ca anul 2008 va fi ultimul pentru industria de armament”, concluziona inca de pe atunci, liderul sindical. Ia te uita, ce sa vezi unde s-a ajuns azi…

Licitatiile pentru blindate, numai pentru straini

Cum s-a ajuns la cumpararea de transportoare Piranha, asta nu este ceva nou. Blindatele romanesti trebuiau sa piarda licitatiile. Asa intamplat si cu fabrica de la Moreni, care a pierdut un contract, in favoarea unei alte firme, evident, straine, prin 2006.

“In 2006, armata romana organizeaza o licitatie internationala pentru achizitionarea a 31(se preconiza achizitionarea a 600 de bucati, in mai multi ani) de transportoare blindate, dar care punea multe semne de intrebare, asupra corectitudinii”, declara, la acea vreme, liderul de sindicatului “Dreptatea” de la Moreni, Costel Bucuroiu. Ce voia sa spuna sindicalistul? E simplu: s-a impus ca firmele participante sa aiba o cifra de afaceri de 150 de milioane de euro. Pai, de unde sa aiba o firma romaneasca o asa cifra de afaceri, daca toata industria de armament autohtona face 30 de milioane de euro pe an? Pe cale de consecinta, cei care au castigat au fost cei de la “Mowag“, din Elvetia. “Exemplarul Mowag-ului costa cu 70% mai mult decat exemplarul nostru, <SAUR 1> si care, la cerere poate fi dotat cu orice echipament”, spunea, degeaba, Bucuroiu. Ca si atunci, astazi, primele Piranha vor fi facute tot in Tara Cantoanelor, a dracului coincidenta. Adica, statul roman va achizitiona 227 de transportoare Pirnaha, iar primele 30 vor fi fabricate in, miracol, Elvetia. Restul de Piranha 5 vor fi fabricate de General Dynamics, la Uzina Mecanica Bucuresti. Din vorbe, momentan. Cert este ca, din nou, transportorul romanesc SAUR este aruncat, cinic la cos.

SAUR, o piesa tare

Daca Romania are sa se laude cu ceva in materie de armament, atunci obiectul laudei se cheama SAUR, fie ca vorbim de variantele 1, 2 sau 3 (in dezvoltare). SAUR este un transportor de trupe blindat care asigura protectie ocupantilor sai pana la nivelul 3, conform standardului STANAG (standard NATO) si care poate fi echipat cu armament usor, dar si greu, pentru riposta, sau atac. Dar, mai avem o poveste: se spune ca, prin anul 2011, Guvernul a comandat Uzinei de la Moreni un nou transportor blindat 8×8, cu un nivel superior de rezistenta a blindajului, pentru Armata Romana. Conform intelegerii, transportorul trebuia sa fie gata la sfarsitul anului 2014. Desi vehiculul a trecut cu succes probele de rezistenta, proiectul a fost blocat tot din cauza lipsei de fonduri. „Nenorocirea este ca s-au cheltuit 500.000 de euro si de atunci nu s-a mai intamplat nimic. Am aruncat 500.000 de euro la cos, dar nu am mai ajuns la fazele urmatoare, faza doi, trei, patru, in care noi trebuia sa iesim cu un transportor de fabricatie romaneasca de ultima generatie”, mai declara liderul sindical al Uzinei Automecanica Moreni, Constantin Bucuroiu.

In loc de incheiere

N-o mai lungim, dar subliniem o precizare a liderului sindical Bucuroiu, de prin 2008, despre licitatia de atunci pentru TAB-uri nemaipomenit de elvetiene. ”Personal, cred ca MOWAG a dat spaga sa castige acea licitatie”,spunea sindicalistul Costel Bucuroiu. Adica, sa nu castige SAUR. Si, daca istoria se repeta, oare de ce ar fi altfel in 2017, cand SAUR e tot nasol, iar Piranha 5 e scula sculelor? Nu punem si noi intrebari… Altfel zis, de la Afacerea Motorola la schimburile de terenuri cu MApN ale lui Becali, trecand prin Tigareta 1 sau 2 unde transoprtul se facea cu aeronave militare, se pare ca afacerile pe carca Armatei Romane sunt, in continuare, foarte profitabile, dar nu pentru statul roman. Ci pentru smecheri. Si, ohooo, cat mai avem de “mancat” pana sa ajungem departe …