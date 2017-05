Cum arata noile aeronave Tarom

Compania nationala a publicat pe pagina de Facebook primele imagini cu unul din cele doua avioane Boeing 737-800 NG, cu o configuratie de 189 de locuri, care vor fi livrate pana la sfirsitul lunii.

Fotografiile de pe reteaua de socializare dezvaluie doar interiorul Boeing-ului, urmand ca exteriorul sa fie aratat dupa ce avionul va fi vopsit in culorile si sigla Tarom. Avioanele sunt achizitionate in leasing operational pe o perioada de zece ani, precizeaza comunicatul Ministerului Transporturilor, actionarul majoritar al companiei. Oficiali din minister au aratat ca programul guvernamental privind rentabilizarea Tarom prevede cumpararea a 30 de avioane si ca cele doua aeronave inlocuiesc modelele Airbus A 310, iesite din flota, dupa ce compania a renuntat la anumite rute pentru ca nu mai avea cu ce sa le opereze. Mentionam ca cele doua aeronave de tip Airbus au reprezentat o cincime din capacitatea de transport a companiei, capacitate care va fi preluata de noile aeronave, se mai mentioneaza in comunicat. Flota Tarom numara 21 de avioane, insa datorita operatiunilor de intretinere, doar 19 opereaza in acelasi timp. Anul trecut, Tarom a pierdut pozitia a doua pe piata liniilor aeriene prezente in Romania, fiind surclasata de Blue Air. In prezent, compania maghiara Wizz Air este lider, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati.