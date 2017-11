Cum ajunge o americanca in Casa Regala

Trevor Engelson, fostul sot al lui Meghan Markle, a provocat valuri in presa internationala dupa ce a anuntat ca va produce o emisiune TV despre un cuplu divortat si Familia Regala britanica.

Serialul, care va fi o comedie, se refera la un barbat care trebuie sa imparta custodia copilului sau cu Familia Regala britanica, dupa ce fosta sotie a personajului principal se casatoreste cu un print britanic. Cica, emisiunea TV nu se refera la viata personala a lui Meghan Markle si Trevor Engelson, mai ales ca cei doi nu au copii. Cu toate acestea, conceptul care sta la baza proiectului a fost inspirat de evenimente reale.

Ideea a aparut dupa ce Engelson a avut o discutie cu Dan Farrah, producatorul serialului ”The Shannara Chronicles”. Cei doi vorbeau despre un scenariu in care Engelson si Markle ar fi avut copii, existand posibilitatea ca acesta sa imparta custodia cu Familia Regala britanica. Cei doi au decis ca ideea ar fi o premisa grozava pentru un serial si, in cele din urma, Fox a facut un “mare angajament” pentru un episod pilot. Engleson, in varsta de 40 de ani, a fost casatorit cu Meghan Markle din 2011 pana in 2013.

Nunta regala, in mai

BBC a anuntat ca printul Harry si Meghan Markle se vor casatori in luna mai anului viitor. Incepand de atunci, actrita americana va purta titlul de printesa sau ducesa de Sussex. Inelul de logodna al lui Meghan a fost realizat dupa un design special conceput de printul Harry si are o puternica incarcatura sentimentala: bijuteria are trei diamante, unul adus din Botswana si doua care i-au apartinut mamei sale, printesa Diana.