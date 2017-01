Cum a ramas Romania fara Romanie

Daca te uiti pe harta, nu pare nimic schimbat. Conturul este acelasi, vecinii - aceiasi. Dunarea curge tot pe unde am invatat in scoala primara, Carpatii sunt la locul lor. In interior, insa, Romania nu mai este intreaga. Din ea au disparut bucati mari si nimeni nu da scocoteala pentru asta.

Culmea este ca nimeni nu a furat pe ascuns, ferindu-se de ochii autoritatilor. Nici pomeneala. S-a furat la lumina zilei, la gramada, cu camionul, cu trenul si cu vaporul, de parca era concurs.

Ne-am vandut pe nimic

Nicio guvernare, incepand cu ianuarie ’90 si indiferent de culoarea ei politica, nu isi poate trece in palmares vreun succes in stoparea hotiilor. Nici nu ar avea cum. Toate, fara exceptie, au fost mana in mana cu autorii, pe fata, carora le-au inlesnit drumul, direct sau prin interpusi, din prostie, din lacomie, caci comisioanele au fost intotdeauna foarte mari, sau cedand tampeste la promisiuni sau presiuni. Nu vorbim aici de cele peste 1.200 de fabrici si uzine disparute la fier vechi, in numele unor privatizari cu cantec, pe care nimeni nu a avut chef sa le cerceteze pana sa se prescrie. Acum, este inutil, caci sleahta de borfasi politici, indiferent cum s-ar numi ei, a avut grija sa scoata din noul Cod penal infractiunea de subminare a economiei nationale. Sute de intreprinderi au fost privatizate doar pentru ca noii proprietari erau interesati de terenuri, nu de ce se producea acolo. Si ce daca? Priveste pe cineva? Alte sute au intrat pe mana unor companii straine, care ne vand acelasi lucru, dar la preturi mult mai mari, sau care, la aceleasi preturi mari, importa ceea ce produceam noi inainte. Iar profiturile se contabilizeaza afara, aici ramanand doar pierderile.

Colonie fruntasa in Europa

Am ajuns in situatia aberanta de a ne vinde pamanurile la preturi de nimic. Strainii, cu predilectie italienii, olandezii, francezii si belgienii detin 50% din suprafetele arabile ale Romaniei, si alea cumparate le un pret de cateva sute de euro/ha. Asta, in timp ce in Franta un hectar costa 35.000 euro, iar in Germania, 28.500. Credeti ca s-a interzis vanzarea terenurilor catre straini? Nu! Legea a fost doar un pic modificata, ca sa nu se supere Europa pe noi. La paduri, dezastru! 1 milion de hectare defrisate ilegal, adica 3 ha pe ora! Pierderi, la terenuri si paduri, fix 90 de miliarde de euro. Si ce daca? Nu sunt singurele anomalii. Banii pe gazul metan romanesc fug in Franta, caci compania nu mai e romaneasca. La fel si cei de pe apa de la robinet, de parca ne-ar aduce-o francezii pe a lor, cu cisterna. Cei de pe energia electrica dispar in Italia, desi curentul e romanesc. La supermaketuri, ponderea o detine tot marfa din import, deci e limpede unde se duc, in final, banii. Cu ce ne alegem noi din toate astea? Cu niste guverne imbecile, care au mimat ca au grija de noi si pe care doar sa le injuram mai putem. Si cu titlul de colonie fruntasa in Europa! Hai ca nu-i de colea!