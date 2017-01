Cum a ales Simona Gherghe sa confirme vestea ca e insarcinata

Presedintia isi continua badarania

News

Cine s-ar fi uitat la televizor cu sonorul inchis, la investirea noului Guvern, ar fi jurat ca este vorba de un ceremonial funerar. Iohannis - cu o figura pe langa care cea a Sfinxului din Bucegi pare mai calda si mai dornica de comunicare. O atmosfera rece, in care mortul, plictisit si intins in coparseu, se intuia in spatele unei draperii, asteptand sa i se cante vesnica pomenire.