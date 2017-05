Cum a ajuns bugetul Spitalului Universitar in buzunarele lui Cocos

In umbra protectiei prezidentiale a lui Traian Basescu, finul sau de cununie, medicul Catalin Carstoiu, in calitate de fost director al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, a gestionat dupa bunu-i plac fondurile publice ale unitatii sanitare pe care a condus-o.

Dupa cum ziarul „National” a prezentat intr-o editie anterioara, prin grija finului Carstoiu, ginerele aceluiasi Traian Basescu, avocatul Radu Pricop, primeste inca din anul 2010 bani din bugetul Spitalului Universitar pentru contracte juridice suspectate a fi incheiate ilegal, prelungite lunar pentru a fi ocolite procedurile transparente de licitatie. Mai nou, documente intrate in posesia noastra indica faptul ca managerul Catalin Carstoiu si avocatul Radu Pricop (ambii legati prin relatii de rudenie de Traian Basescu), au sustinut financiar, din fondurile Spitalului Universitar, si firmele din domeniul medical controlate de Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea.

O alta persoana apropiata, mult prea apropiata, tot de Basescu.

Radu Pricop, ingerul financiar al lui Cocos

Mecanismul care a functionat ani buni la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a fost extrem de simplu. Angajat de managerul Catalin Carstoiu sa reprezinte spitalul in diverse cauze juridice, dar si sa se ocupe de organizarea diverselor achizitii de medicamente si consumabile, ginerele Radu Pricop a vegheat ca multe licitatii sa fie castigate de firmele controlate de familia Dorin Cocos-Elena Udrea.

Astfel se face ca, in perioada 2009-2015, cat timp Carstoiu a fost manager la Spitalul Universitar, aceasta unitate spitaliceasca a efectuat plati de 12.798.167 lei catre firmele detinute sau dirijate de Dorin Cocos. Totul s-a intamplat sub atenta supraveghere a avocatului Radu Pricop.

Licitatie doar pentru o firma

Cele mai mari sume platite de Spitalul Universitar familiei Cocos au fost cele facute prin firma Limas Group SRL. Aceasta societate comerciala a incasat in total de la Spitalul Universitar suma de 11.783.358 de lei, cele mai multe contracte fiind atribuite in urma unor licitatii la care nu se mai prezenta nici o alta firma concurenta. Dar era aleasa “oferta cea mai avantajoasa”. La fel ca multe alte afaceri, firma Limas Group SRL nu a fost detinuta in mod direct de Dorin Cocos, ci de un interpus, Marian Chiriac. Acesta este cel mai probabil frate al primei sotii a lui Cocos, Olga Chiriac. In plus, Marian Chiriac a mai fost in trecut asociat direct cu Dorin Cocos in firma Dalli International Co. SRL si in firma Grupul Roman de Investitii GRI SA.

Carstoiu a dat la toti

O alta firma controlata de Dorin Cocos ce a beneficiat de plati din partea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti cat timp institutia a fost condusa de managerul Catalin Carstoiu este SC Imuno Diagnostika SRL. Firma, ce acum este detinuta in acte de sora lui Cocos, Anca Dinu, a primit de la Carstoiu peste jumatate de million de lei pentru materialele consumabile livrate. La fel ca in cazul firmei Limas Group SRL, atribuirile contractelor s-au facut in conditii suficient de suspecte pentru a trezi atentia procurorilor. O a treia firma aflata sub controlul lui Dorin Cocos ce a derulat relatii comerciale cu Spitalul Universitar de Urgenta cat timp acesta a fost condus de medical Catalin Carstoiu este SC Spectrum Magnamed SRL. Aceasta este detinuta in acte de o anume Florina Frunzareanu, personaj ce in urma unor investigatii a Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Splalarii Banilor s-a dovedit ca era imputernicita si pe firmele detinute de Anca Dinu, sora lui Cocos. Peste 386 mii de lei a incasat si SC Spectrum Magnamed SRL de la Spitalul Universitar.