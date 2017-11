Culmea hartuirii: Un actor porno a depus plangere

Nacho Vidal, un star al filmelor X, a depus plangere pentru ”abuz sexual” dupa ce a fost obligat sa-si dea pantalonii jos in timpul unei consultatii medicale pentru durere de …ureche.

Ignacio Jorda Gonzales (43 de ani), cunoscut mai mult sub numele de Nacho Vidal, s-a dus la o clinica din Bogota (Columbia), dupa ce a contactat o infectie la o ureche, in timpul unei calatorii. ”Dati pantalonii jos”, i-a cerut medicul, inainte de a-l consulta. ”Apoi a inceput sa-l pipaie”, a relatat avocatul actorului, Daniel Mendoza. In ciuda pozitiei delicate in care se afla, Nacho a reusit sa-l fotografieze pe medic care urma sa-l examineze si sa-l trimita la o clinica ORL.”Nacho a fost foarte surprins” dar ”a avut si o erectie” pentru ca ”Nacho e Nacho”, a explicat avocatul. Vidal a intrebat apoi la clinica unde a fost trimis daca maniera in care a procedat doctorul a fost una normala. Evident , i s-a raspuns ca simptomele de care suferea nu justificau deloc un examen al partilor genitale. ”Atunci Nachi s-a enervat”, a spus aparatorul. Insotit de un prieten care fusese martor la scena, actorul a depus plangere pentru ”abuz sexual”. Medicul in cauza ”a fost suspendat din functie” pe timpul anchetei, a anuntat in aceeasi zi clinica din Bogota. Cu o lunga cariera in filmele porno, Nacho Vidal s-a instalat in acest an in Columbia pentru a participa la versiunea X a celebrei serii ”Narcos” de pe Netflix.