Cui a dat CFR-istul lui Zgonea contractul de 1,5 miliarde de lei

Dupa descinderile procurorilor la CFR Marfa in dosarul privind vanzarile frauduloase de vagoane la fier vechi, se pare ca urmeaza la rand stabii de la CFR SA. Aici ar fi vorba de achizitii de lucrari si licitatii trucate privind reabilitarea infrastructurii feroviare de ordinul a zeci de milioane de euro. Bineinteles, si de spagi ametitoare ce, potrivit unor informatii, ar ajunge pana la 30 de milioane. Tot de euro.

Ultima opera in materie de masluire a licitatiilor orchestrata sub bagheta actualului director al CFR SA, Marius Chiper, este contractul privind reabilitarea subtronsonului 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada. Cu o valoare de 1.498.976.758,87 lei fara TVA, lucrarile ar fi fost incredintate ilegal asocierii “RAILWORKS” formata din Alstom Transport SA, Aktor SA si Arcada Company SA.

Asocierea Rail Works – dosar incomplet la licitatie

In calitate de administrator al infrastructurii feroviare din Romania, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a demarat din anul 2013 proiecte privind reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan – European, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h.

Cea mai mare parte a finantarii a fost asigurata din fonduri structurale europene. In iunie 2014, CFR SA a anuntat organizarea licitatiei privind reabilitarea a doua loturi din tronsonul Frontiera – Curtici – Simeria (Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada si tronsonul 3: Gurasada-Simeria). La data de 18.05.2015, la sediul CFR SA s-au deschis ofertele depuse de diverse companii grupate in asocieri pentru realizarea lucrarilor la cele doua loturi scoase la licitatie. Din start, comisia de evaluare a ofertelor a respins propunerea lansata de Asocierea Rail Works formata din Alstom Transport SA (lider), Aktor SA si Arcada Company SA dintr-o suma de motive perfect legale. In primul rand, asa cum arata procesul-verbal de deschidere a ofertelor, cei de la Asocierea Rail Works au depus garantia de participare in timpul sedintei de licitatie, dupa cateva ore bune de la inceperea acesteia. In al doilea rand, la ora 11 – ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, Asocierea Rail Works nu avea depusa insasi Propunerea Tehnica…!! Aceasta ar fi fost depusa mai tarziu, dupa 15 minute de la inceperea sedintei.

Documente esentiale lipsa

Pe langa aceste inadvertente, s-a mai constatat apoi ca din dosarul Asocierii Rail Works (Alstom Transport SA, Aktor SA si Arcada Company SA) lipseau o serie de documente esentiale, solicitate prin anuntul licitatiei.

Astfel, Asocierea Rail Works nu a depus “Declaratie documente calificare + anexa in original”, “Declaratie privind prezentarea autorizatiilor/agrementelor AFER”, “Declaratie privind prelungirea autorizatiilor/agrementelor AFER”, “Lista cu subcontractantii”, “Managerul de proiect”, “Declaratie de disponibilitate formular 16.1 si/sau formular 17”, “Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere”, “Certificat de calitate SR EN ISO 9001, 2008 sau echivalent”, “Certificat pentru sistemul de management al mediului”, “Certificat ISO 18001”, etc.

Descalificatii…castigatori

Asa cum am spus, fara prea multa bataie de cap, perfect legal, comisia a considerat oferta Asocierii Rail Works (Alstom Transport SA, Aktor SA si Arcada Company SA) ca inacceptabila, in concordanta cu HG 925/2006 si OUG 34/2006. Schimbarile efectuate la nivelul conducerii CFR SA au schimbat insa apoi, la 180 de grade, situatia.

Din asociere descalificata, Alstom Transport SA, Aktor SA si Arcada Company SA au fost declarati…castigatori. Adevarata magie!

Sforarul Marius Chiper

Numit in decembrie 2015 director general al CFR SA, Marius Chiper a deturnat total concluziile comisiei de deschidere a ofertelor si a tras sforile pentru a desemna Asocierea Rail Works, din descalificata, drept castigatoare a licitatiei pentru realizarea subtronsonului 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada. Cu toate riscurile, mai ales penale, Chiper a anuntat in aprilie ca CFR SA a atribuit contractul in valoare de peste 1,498 miliarde de lei firmelor Alstom Transport SA, Aktor SA si Arcada Company SA. O decizie ce a socat si ale carei detalii ar fi ascunse, sustin surse, in excursia prelungita in strainatate efectuata de Marius Chiper. Asa cum ziarul “National” a dezvaluit in decembrie 2015, Chiper a fost plantat la sefia CFR SA de fostul ministru asa-zis tehnocrat Marian Costescu pe baza relatiei speciale pe care acesta o avea cu fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea – si el fost CFR-ist la Rosiori, la fel ca Marius Chiper. Culmea este ca, desi PSD-ul condus de Liviu Dragnea a preluat puterea executiva de aproape jumatate de an, Marius Chiper – omul lui Costescu si al lui Zgonea a reusit sa isi pastreze functia de director general al CFR SA.

Alstom, vizata in UK de anchete pentru coruptie

Desi doar procurorii gestioneaza posibilele fapte de coruptie ce au stat la baza declararii Asocierii Alstom Transport SA, Aktor SA si Arcada Company SA din descalificata in castigatoare, merita amintit imensul scandal de fraudare si mituire in care a fost implicata compania-mama Alstom in Marea Britanie. In aprilie 2015, Financial Times si Agentia Reuters anuntau demararea unor cercetari penale de catre procurorii britanici impotriva unor fosti manageri ai companiei Alstom, banuiti ca au oferit mita pentru a primi un contract cu Metroul din Budapesta. Acuzatii de coruptie impotriva unor manageri Alstom au existat si pentru oferirea unor mite de 8,5 milioane de dolari pentru primirea unor contracte in India, Polonia si Tunisia.

Cum in Romania procentul oficial este de 10%, fara a lansa acuzatii, in cazul contractului de 1,498 miliarde lei calculele arata o cifra de aproximativ 30 de milioane de euro.