Cu schiurile prin Capitala!

Fotografia cu o tanara care schiaza pe o strada din centrul Bucurestiului a devenit virala pe Facebook.

Fata care merge, fara complexe, cu schiurile, in stil “fond”, pe bulevardul Dacia, a fost fotografiata de Andrei Vlasceanu, care a scris, sub postarea de pe Facebook: “Nu mai plec la munte, schiez in Bucuresti. Ce tare, a venit muntele in Bucuresti!”.

Trei zile de ger si ninsoare au pus pe butuci transportul in comun(ca de obicei, in ultimii 27 de ani) astfel ca oamenii au fost nevoiti sa o ia la pas, pe carosabil. Cum iarna abia a inceput, Primaria Capitalei poate, deja, sa imparta schiuri bucurestenilor!