Cu portavoce si pancarte cu “hotii”, in Parlament

Sedinta Camerei – in care se dezbate legea 303, cea privind statutul magistratilor – a fost intrerupta, miercuri dupa-amiaza, de un protest al USR-ului.

Au fost imagini greu de crezut intr-o sala de sedinte de la Parlament. La tribuna a urcat un reprezentant USR. Acesta a vorbit la portavoce si nu la microfon, avand alaturi in jur de 20 de colegi din Uniunea Salvati Romania, inclusiv pe liderul formatiunii. Majoritatea acestora din urma aveau in mana foi A 3, cu mesajul “hotii!” printat pe ele, cu majuscule.

“Noi vrem dezbatere, aici nu este circ, noi vrem dezbatere reala”, a sustinut la un moment dat USR-ista care filmeaza si transmite live pe o retea de socializare imagini din Parlament.

In sala se afla, la momentul de fata, printre altii, Florin Iordache, seful Comisiei speciale pe Legile Justitiei, senatorul PSD, Serban Nicolae, dar si Raluca Turcan. In conditiile in care, la un moment dat, liberalii au parasit sala.

sursa foto: captura video Antena3