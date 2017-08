Cu optiunea Cash Out iti retragi castigurile de pe bilet cand doresti

Majoritatea caselor de pariuri ne pun la dispozitie diverse optiuni pentru a ne ajuta sa ne maximizam profitul, fiind pacat sa nu profitam de ele.

O astfel de optiune o reprezinta Cash Outul, una pe care, trebuie sa recunoastem, ne este greu sa o folosim sau o facem cu strangere de inima. Optiunea Cash Out iti securizeaza castigurile din acel moment, in orice faza s-ar afla pariul/biletul tau. In functie de rezultatul din meci si de timpul ramas pana la final, ni se ofera sansa de a retrage un anumit procent din castigul final, suma de bani care poate fi mai mare sau mai mica decat miza plasata.

In cazul in care partida/biletul nu merge in directia dorita de noi si daca ni se creeaza impresia ca nu va surveni nicio schimbare in joc, este indicat sa folosim optiunea Cash Out, cu scopul de a ne diminua pierderile. Mai greu sa apelam la aceasta optiune ne este cand meciul/biletul curge in favoarea noastra, nimic neparand sa indice faptul ca se va intampla ceva neprevazut.

Astfel, chiar daca in acel moment putem obtine 70-75% din castigul total dintr-un singur click, suntem tentati a lasa biletul ”sa mearga” in continuare. Doar ca neprevazutul se poate intampla oricand, iar de la un castig de 75% se poate cobori, in urma unei singure faze, la unul de 10% sau chiar mai jos. De aceea recomandam ca odata castigul ajuns la 75% din total, sa folositi optiunea Cash Out.

Unde pot gasi aceasta optiune?

Una dintre cele mai bune, daca nu chiar cea mai buna casa de pariuri online, la care poti beneficia de Cash Out este Fortuna. Optiunea este denumita Early Cashout, putand s-o folosesti atat live, cat si pre-live, pe un singur pariu sau pe bilete cu mai multe selectii.

De ce am apasa butonul Early Cashout pre-live? Am putea s-o facem deoarece in urma unei analize amanuntite a statisticii ne dam seama ca pontul pe care l-am ales nu are prea mari sanse de reusita sau daca, intre timp, am castigat/am pierdut suficient de mult incat sa nu mai riscam suma ce am plasat-o initial pe acel bilet. Early Cash Out functioneaza atat pe desktop, cat si pe mobil.

La ce tipuri de pariu nu putem folosi optiunea Cash Out?

Pentru nu mai putin de 19 sporturi avem disponibila optiunea Early Cashout la Fortuna. Este vorba despre fotbal, tenis, baschet, volei, volei pe plaja, handbal, hochei pe gheata, fotbal american, curse de cai, golf, cricket, rugby union, rugby league, badminton, snooker, darts, box, MMA si chiar eSports (sporturi electronice).

Fortuna nu ofera insa aceasta optiune pentru toate variantele de pariu. Astfel, nu este activata optiunea pentru cateva optiuni, cele mai importante fiind: Handicap, inclusiv asiatic, pariu pe cornere, in cazul in care cota din momentul respectiv este mai mica decat 1.05 sau daca suma ce ar putea fi recuperata este mai mica decat 10% din miza.

