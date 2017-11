Cu ochii pe Guvern, pe latura de investitii publice. Iohannis: pur si simplu nu si-a facut treaba in acest an

Aflat la Goteborg, unde participa, vineri, la un summit ce are ca tema promovarea locurilor de munca echitabile si cresterii economice in Uniunea Europeana, Klaus Iohannis a facut referire si la situatia interna, in sensul in care a raspuns mai multor intrebari ce i-au fost adresate de jurnalisti.

Una dintre ele a vizat anuntata cresterea economica, aspect in privinta caruia a trimis sageti clare catre Executiv, cand a atras atentia asupra capitolului de investitii in lucrari publice. “Raman la opinia mea ca o crestere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila. Si o spun toti specialistii in economie. Nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul. Nu, trebuie sa avem grija si de cealalta latura – a investitiilor publice, a masurilor destinate incurajarii investitorilor. Si aici putem cu tristete sa constatam ca, cel putin partea guvernamentala pur si simplu nu si-a facut treaba in acest an. Avem foarte putini bani investiti de Guvern in lucrari publice”, considera Iohannis.