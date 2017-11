Cu gandul la un Guvern liberal. Gorghiu: Mos Craciun poate veni in orice zi in politica romaneasca

Facand referire la anuntata intentie a PNL-ului de a depune o motiune de cenzura la adresa actualului Cabinet, dupa modificarile aduse Codului Fiscal, Alina Gorgiu a tintu sa asigure pe toata lumea ca PNL-ul ar avea o solutie de premier, in cazul unei schimbari la Palatul Victoria.

“In politica e ca in viata. Surprize multe”, si-a inceput fosta sefa a PNL analiza, deunazi, la Interviurile Timisoarei.

Deputatul liberal de Timis l-a adus apoi in discutie pe batranul care aduce daruri, pe final de decembrie. “Mos Craciun poate veni in orice zi in Romania si-n politica romaneasca. Daca vine si motiunea va trece, evident ca imi doresc un Guvern liberal, cu un prim-ministru liberal, nu tehnocrat, liberal. Avem toate ingredientele pentru o guvernare sanatoasa in acest moment (…) avem un presedinte al partidului care oricand poate prelua portofoliul de prim-ministru”, a sustinut Alina Gorghiu.