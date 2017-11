Cu cine s-a intalnit secretarul de stat Tillerson la sosirea in Romania (FOTO)

Secretarul de stat al Statelor Unite a ajuns pe taram autohton. Aeronava care l-a adus pe Rex Tillerson la Bucuresti a aterizat miercuri seara, ulterior oficialul american fiind cazat la un hotel din Capitala.

Un anunt despre prezenta in Romania a demnitarului american a fost facut dinspre Ambasada SUA. “Bun venit secretarului de stat Rex Tillerson! El a innoptat la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia”, se mentioneaza, joi dimineata, pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA, unde sunt postate si trei fotografii de la momentul sosirii in Romania a inaltului oficial american.

Tillerson a fost intampinat la aeroport de catre seful Diplomatiei romane, Teodor Melescanu, si de catre ambasadorul american in Romania, Hans Klemm. Cei trei au discutat, iar unul din instantanee ii surprinde pe secretarul de stat si pe ministrul roman de Externe zambind.

Pana la momentul de fata nu s-au facut precizari din partea MAE in privinta opririi-fulger a inaltului oficial american la Bucuresti, nefiind vorba despre o vizita oficiala.

sursa foto: facebook.com/bucharest.usembassy