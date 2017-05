Cu cine l-a inlocuit Valentina Pelinel pe Gigi Becali

Nasa de botez a fiului Valentinei Pelinel are o poveste halucinanta. Pe numele ei din buletin Sanda Filofteia Mihai, femeia este nimeni alta decat fosta amanta a fostului primar al Sectorului 3 Liviu Negoita. Idila lor s-a petrecut undeva prin 2011-2013, pe atunci primarul Liviu Negoita era insurat.

Cand amantlacul lor a aparut prin presa de scandal, casatoria primarului s-a destramat si inevitabil s-a lasat cu divort, sotia primarului neacceptand deloc menage a trois.

„Asistenta inimilor”

Cum s-au cunoscut, apropiatii amorezilor au povestit ca Sandica era asistenta medicala la spitalul unde se trata de hepatita fostul primar. Deci, cu alte cuvinte, ingrijirile asistentei Sandica l-au uns si la inimioara. Relatia celor doi amorezi nu a tinut prea mult si Sanda Filofteia Mihai se vede cu bagajele la usa. Ce ne-au mai spus sursele noastre este ca doamna Mihai nu are deloc dat niciun doctorat, nu este medic, nu a absolvit nicio facultate de medicina. Pasiunea ei pentru medicina i-ar fi fost data de decanul Facultatii de Medicina, barbat insurat si el si cu par carunt.

Obsesia Negoita

Tot sursele noastre ne-au relatat ca obsesia nasei Mihai fata de fostul primar Liviu Negoita nu a incetat deloc. Fapt demonstrat si de desele ei postari pe retelele de socializare cu ea si Liviu de pe vremea cand erau impreuna, punand totul la prezent. Hilar si bizar este faptul ca in anumite locuri de top pe care le frecventeaza aceeasi Sanda Filofteia Mihai se prezinta ca medic si ca actuala sotie a fostului primar. Avem martori carora s-a prezentat asa!!! Din alte surse medicale am aflat ca legatura doamnei Mihai cu medicina se datoreaza cunostintelor ei in lumea medicilor si programarea unor potentiali pacienti in clinicile din Romania sau de la Viena. Deci, ori presa a inteles gresit, ori Sanda Filofteia nasica se prezinta fals. Oare in termeni medicali, de ce boala o suferi, iar in termini civili vorbim de impostori?!?!