CSM nici nu vrea sa auda de raspunderea magistratilor

Legea raspunderii magistratilor nu este pe placul CSM, care a si decretat, ieri, ca o asemenea initiativa legislativa este ”inoportuna”, chiar daca demersul figureaza pe lista prioritatilor noii puteri PSD-ALDE.

Conducerea magistratilor spune ca adoptarea unei astfel de legi ”ar pertuba echilibrul dintre judecatoresc, executiv si legislativ” si sustine ca actuala legislatie ”reglementeaza raspunderea magistratilor sub o tripla forma: disciplinara, penala si civila (materiala)”, prin urmare nu mai este cazul sa se adopte si alte legi referitoare la aceste aspecte. In plus, CSM sustine ca sistemul judiciar si-a demonstrat deja ”capacitatea de autoreglare” si de aceea angajarea raspunderii materiale a magistratilor ”in alte coordonate” fata de cele existente ”este in prezent inoportuna”. Chiar daca partizanatul de breasla manifestat de CSM poate fi de inteles, el nu reflecta prezentul in care statul (contribuabilii romani mai exact!) plateste anual despagubiri de milioane ca urmare a deciziilor prin care CEDO desfiinteaza pe banda rulanta sentinte date de magistratii nostri. Situatie care mai mult ca sigur se va ameliora in momentul in care o singura lege, simpla si clara, ii va responsabiliza pe magistratii bastinasi, adica ii va obliga sa deschida bine ochii in momentul in care aplica legea ca sa nu deschida mai tarziu punga. Pe aceea proprie de aceasta data, nu pe cea a bugetului de stat.