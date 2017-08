CSM ii da cu flit procurorului general

Consiliul Superior al Magistraturii a refuzat sa ia act de sesizarea facuta de Augustin Lazar pe tema conflictului iscat intre Comisia parlamentara de anchetare a prezidentialelor din 2009 si procurorul general.

Augustin Lazar a decis sa se adreseze CSM dupa ce parlamentarii din Comisia de ancheta nu au acceptat refuzul de a le pune la dispozitie dosarul penal solutionat de procurori cu privire la modul in care s-au desfasurat alegerile prezidentiale din 2009. Lazar a cerut CSM-ului sa verifice si sa decida daca intre cele doua autoritati (Parchetul General si Parlament) exista un conflict juridic de natura constitutionala. Spre neplacuta surpriza a procurorului general, CSM a refuzat sa se implice. Si mai exact, CSM a decis ca nu se impune sesizarea sa deoarece nu sunt intrunite conditiile intrunite de Constitutie si de legile in vigoare pentru a face acest demers. Si mai clar spus, CSM l-a lasat balta pe Augustin Lazar in razboiul lui cu parlamentarii. Parlamentari care, in timp ce Lazar primea bobarnacul din partea CSM, au anuntat ca sunt hotarati sa obtina puteri sporite, chiardaca sunt doar anchetatori de ocazie. Concret, sefa Comisiei de ancheta, pesedista Oana Florea, a declarat ca vor propune adoptarea modelului francez, care le permite parlamentarilor sa actioneze ca judecatori de instructie, inclusiv sa faca perchezitii. Ce-i drept, modelul francez nu implica si parlamentari penali, o speta care abunda pe malurile Dimbovitei, dar mai mult ca sigur nu se vor incurca alesii nostri cu astfel de nimicuri.