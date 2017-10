CSM analizeaza raportul IJ privind controlul la DNA

Sedinta Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul careia se va lua in discutie raportul intocmit de catre reprezentantii Inspectiei Judiciare dupa controlul facut in vara la Directia Nationala Anticoruptie sta sa inceapa.

Este vorba despre un control managerial, facut de o echipa de inspectori de la IJ, coordonata de Elena Radescu, la Directia Nationala Anticoruptie.

De altfel, sefa DNA a fost prezenta intr-o sedinta a CSM-ului, in care si-a prezentat punctul de vedere pe marginea controlului, in urma cu aproximativ doua saptamani, dupa ce anterior si Radescu facuse acelasi lucru.