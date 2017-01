CSAT a permis serviciilor sa incalece Justitia

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania a publicat, ieri, un document din care rezulta ca CSAT a trasat SRI sarcini informativ-operative care depasesc cadrul legal si au permis serviciilor sa se implice in Justitie si politica.

Documentul reprezinta raspunsul CSAT la solicitarea UNJR de a i se comunica toate hotararile care privesc relatia dintre serviciile de informatii ale statului cu justitia. Dupa lecturare, UNJR a concluzionat ca CSAT a extins, dincolo de limitele legii, una din directiile de actiune a SRI, repectiv aceea care obliga Serviciul sa semnalizeze ”cazurile de coruptie la nivel inalt cu efecte asupra politicilor statului” in scopul prevenirii accesului unor persone corupte in functii publice. ”CSAT a trasat SRI-ului sarcini informativ-operative ce nu se regasesc in cadrul legal cunoscut, cum ar fi prevenirea accesului unor «persoane corupte» in functii de conducere, desi acestea nu erau condamnate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva”, spun judecatorii, care suspecteaza acum verificarea unor persoane cu functii de conducere in Justitie ”in afara cadrului procesual penal, fara a exista o procedura si fara ca ulterior persoana verificata sa ia la cunostinta de continutul raportului, pentru a se putea apara in raport de aceste acuze”. UNJR reclama si existenta unor ”echipe mixte SRI – procurori” (confirmate si de Traian Basescu), alcatuite insa fara nicio baza normativa publica. Toate aceste aspecte i-au determinat pe judecatori sa acuze ”interferenta SRI in justitie in urma unor decizii secrete ale CSAT”, situatie care ”submineaza statul de drept si democratia din Romania” – concluzie deja impartasita de multa lume chiar si in absenta confirmarilor primate de UNJR de la CSAT.