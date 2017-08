Criza la Saint Tropez. Au disparut iahturile miliardarilor!

Dupa necazurile avute cu incendiile de vegetatie, autoritatile din Saint-Tropez se confrunta cu o alta problema. Asa numitul “port al miliardarilor” este tot mai gol, iar zeci de mii de locuri de munca depind de industria de iahting. Fenomenul survine ca urmare a faptului ca proprietarii ambarcatiunilor de lux refuza sa-si mai ancoreze barcile pe cheiurile stralucitoarei statiuni de pe Riviera franceza, din pricina costurilor prohibitive. Si nu doar la Saint Tropez se intampla asta, ci in majoritatea statiunilor de pe Coasta de Azur. In locul renumitelor porturi ale “miliardarilor”, proprietarii de iahturi opteaza pentru destinatii mai putin costisitoare, din Italia sau Spania, acolo unde taxele de acostare, pretul combustibilului si costurile de echipaj sunt infinit mai scazute. Intelegand ca fenomenul dauneaza grav economiei locale, presedintele regiunii Riviera, primarul orasului Nisa, precum si primarul orasului Toulon au cerut miercuri sprijin din partea presedintelui Emmanuel Macron. “Gravitatea situatiei economice impune necesitatea de a face apel la interventia dvs. directa”, au precizat cei trei, intr-o scrisoare deschisa adresata sefului de la Elysée. Potrivit acestora, de la inceputul anului incasarile din zona portului Saint-Tropez au scazut cu 30%, in timp ce la Toulon – o destinatie mai putin plina de farmec – au suferit un declin de 40%. Spre desosebire de Franta, realimentarea unui iaht de 42 de metri in Italia ofera o economie de aproape 21.000 de euro pe saptamana, din cauza diferentelor de taxe. Laurent Falaize, seful Retelei Riviera Yachting, spune ca “britanicii si americanii isi trimit iahturile in Italia sau Spania, unde interpretarea normelor europene fiscale este diferita de a noastra, in Franta”.