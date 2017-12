Criza imunoglobulinei: ministrul Bodog, plangere penala

Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care ministrul Sanatatii si celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei, care a dus la decesul unei persoane.

Cum se face ca numai in cazul unei tragedii(trebuia sa moara asistenta din Alba pentru ca statul nu a fost in stare sa-i asigure acest medicament vital?)Guvernul anunta, in sfarsit, ca va rezolva aceasta criza de tara din lumea a treia? Mai precis, taxa clawback pentru produsele din plasma va fi suspendata. “Se pare” ca din aceasta luna, unul dintre distribuitori va aduce 900 de flacoane, ceea ce inseamna ca ar trebui sa acopere necesarul pentru cel putin o luna pe imunodeficiente si urgente majore, urmand ca din ianuarie sa fie aduse cel putin 2.000 de flacoane de acelasi distribuitor, a declarat dr. Alex Cochino, medicul pediatru care a plans in timpul unui interviu pentru un post de radio, vorbind despre situatia a aproximativ 100 de copii, a caror viata este pusa in pericol in prezent din cauza lipsei imunoglobulinei, unul dintre dintre adolescentii pe care ii trateaza a incercat sa isi ia viata din acest motiv. Plangerea FACIAS se refera la conduita pasiva a ministrului Sanatatii si a subalternilor sai care, de mai bine de 6 luni, nu au luat masuri pentru a pune la dispozitia bolnavilor care sufera de imunodeficiente primare si de boli autoimune tratamentul cu imunoglobulina. Fundatia avertizeaza ca in lipsa acestui medicament viata a peste 500 de persoane, majoritatea copii, este, in fiecare clipa, in pericol. In vara acestui an, ultimele firme care distribuiau astfel de medicamente in Romania au anuntat ca se retrag de pe piata. Desi i-a fost semnalata situatia si a fost avertizat ca administrarea acestui medicament nu sufera amanare, Ministerul Sanatatii condus de Florian Bodog nu a luat nicio masura.