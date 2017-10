Criza de unt in Franta

O penurie de unt afecteaza sever Hexagonul, cel mai mare consumator mondial. O iesire din aceasta criza este prevazuta de-abia in primavara anului viitor.

”Din cauza penuriei de materie prima (lapte) furnizorii nostri nu sunt in masura sa onoreze comenzile noastre de unt”. Astfel de afise s-au inmultit in magazinele franceze. Aceasta penurie de unt se explica in primul rand printr-o puternica crestere a consumului mondial. In cursul ultimilor ani, imaginea untului s-a schimbat radical, de la un produs reputat ca nesanatos, la un aliment benefic. In 2014, un studiu publicat in Annals of Internal Medicine a concluzionat: untul nu este periculos pentru sanatate. Imediat, pe coperta, celebra revista Times ii indemna pe americani: consumati unt!. In SUA, consumul de unt a crescut intr-un an cu 8%.

McDonalds a inlocuit margarina cu untul. In perioada 2013-2015 consumul de unt a crescut cu 5% in Franta si cu 2,5% la scara mondiala. In 2016, exporturile de unt catre China au crescut cu 46%. In aprilie 2016, o tona de unt costa 2500 de euro. In septembrie 2017, costa 6800 de euro, antrenand fireste si costurile produselor de patiserie etc. In al doilea rand, colectarea laptelui in UE a scazut din cauza recoltelor furajere mediocre, conditiilor meteo nefavorabile si planului european de reducere a productiei de lapte bogat in grasimi (din care se face untul) care i-a determinat pe crescatori sa-si reduca numarul de animale. In paralel, s-a inregistrat o supraproductie de lapte praf. Noua Zeelanda, primul exportator mondial de lapte, si-a redus productia, fenomen inregistrat de altfel in toata Europa.