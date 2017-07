Cristian Pomohaci risca inchisoarea

Preotul Cristian Pomohaci a aflat ca Parchetul General a preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures dosarul in care el este cercetat pentru racolare de minori in scopuri sexuale.

Reprezentantii Parchetului general au declarat ca preotul si cantaretul Cristian Pomohaci este cercetat pentru savarsirea infractiunii prevazute de articolul 222 din Codul Penal, articol ce face referire la “fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani sa se intalneasca in scopul comiterii unui act dintre cele prevazute in art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci cand propunerea a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distanta, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda penala”. Pe de alta parte noile scandaluri sexuale din BOR l-au suparat rau si pe Gigi Becali: “Este foarte bine ca au aparut aceste imagini ca Biserica sa ii cateriseasca si ca sa scapam de ei. Ei trebuie scosi din Biserica pentru ca eu stau la trei metri de Hristos, de Sfanta Evaghelie si el, pacatosul, homosexualul, pune mana pe Hristos. Pai iti dai seama ce e in sufletul meu?”.