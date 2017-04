Cristi Puiu, premiu pentru intreaga cariera

Pe 6 aprilie 2017, regizorul Cristi Puiu a primit din partea fondatorilor Lucca Film Festival & Europa Cinema (LFFEC) premiul pentru intreaga cariera.

Cristi Puiu a fost desemnat presedintele juriului celei de-a VIII-a editii a festivalului, care s-a desfasurat in perioada 2-9 aprilie 2017, in orasele Lucca si Viareggio din Toscana, Italia. Lucca Film Festival & Europa Cinema este unul dintre cele mai asteptate evenimente culturale din Italia, atat pentru filmele prezentate in competitiile de lung si scurtmetraj, cat si pentru invitatii sai, la fiecare editie participand nume dintre cele mai importante ale cinematografiei, precum David Lynch, David Cronenberg, Jeremy Irons, Terry Gilliam, Alfonso Cuarón, John Boorman, Peter Greenaway, Abel Ferrara sau Paolo Sorrentino. La editia de anul acesta, alaturi de Cristi Puiu, au participat Oliver Stone, Aki Kaurismaki, Olivier Assayas, Giada Colagrande, Valeria Golino, Sergio Castellitto, Bruno Monsaingeon, Willem Dafoe si Julien Temple. Printre actiunile omagiale dedicate invitatilor, s-a numarat si prima retrospectiva integrala in Italia a filmelor lui Cristi Puiu. Retrospectiva s-a incheiat pe 6 aprilie 2017, cu proiectia lungmetrajului „Sieranevada”, la sfarsitul careia cineastul roman a purtat o discutie cu publicul, moderata de criticul de film Francesco Saverio Marzaduri.