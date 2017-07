Cristi Boureanu si Laura Dinca, trimisi in judecata

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 i-au trimis in judecata pe Cristian Boureanu, acuzat ca a agresat un politist rutier si pe iubita sa, Laura Dinca, pentru marturie mincinoasa.

Pe 9 iunie, in jurul orelor 01:30, masina in care se afla Cristian Boureanu a fost oprita in trafic, in zona Piata Charles de Gaulle din Sectorul 1 al Capitalei de un echipaj de politie rutiera. De aici a izbucnit scandalul care a tinut pagina intai a tabloidelor autohtone. Acum, omul de afaceri a fost trimis in judecata pentru trei infractuni de ultraj, acesta aflandu-se in continuare in arest preventiv. Procurorii sustin in rechizitoriu ca omul de afaceri “s-a manifestat violent, la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie din cadrul DGPMB – Brigada Rutiera, in sensul ca l-a amenintat pe acesta, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rasucit mana stanga, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice care pot necesita un numar de 15-20 zile de ingrijiri medicale”. Potrivit procurorilor, fiind audiata in calitate de martor, pe 9 iunie si 6 iulie, Laura Dinca, iubita lui Cristian Boureanu a facut afirmatii mincinoase si “a creat o situatie favorabila fostului deputat”. Astfel, declaratia acesteia din 6 iulie este in contradictie cu cea anterioara si cu probatoriul administrat in dosar. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.