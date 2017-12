Crima din Dristor: paza de la metrou, multi bani aruncati pe geam

Nu stiu daca mai tineti minte, la un momentdat, acum ceva ani in urma, abia aveai loc in trenurile din metrou de pandarii care te priveau dusmanos, ca un posibil infractor. Apoi au disparut. Acum, mai gasesti cate unul, ratacit, ori la ghiseul de bilete (se mai tin de vorba, ziua e lunga, socializarea , rara…) sau pe la turnicheti, sa nu cumva sa intre vreun biped fara sa cotizeze, corect, costul calatoriei. In zona de activitate a psihopatilor, ne apara camerele de luat vederi. Foarte utile post mortem…

Drogati, ciorditori de buzunare, talhari, violatori, pedofili, pesti cu ochii pe posibile producatoare, betivi, criminali si, mai nou, psihopati si psihopate, de toti poti gasi in RATB si Metrou. De departe, cei mai numerosi, bine scoliti in strainatate, erau, sunt si vor fi ciorditorii. Si scandalagii. Pentru asta, la un moment dat, in trenurile supraaglomerate ale subteranelor bucurestene, te frecai cu spor de uniformele unor asa-zisi bodyguarzi care se plimbau toata ziua printre statii. Unii erau mai putin prieteni cu sapunul, altii preferau o ceapa, la pranz. In esenta, niste handralai meniti sa sperie infractorul mic si mijlociu. Unii chiar mergeau bara-bara cu delincventul uzual, vietuitor al transporului in comun. Buni, rai, erau pe acolo. Rostul lor era sa mentina oarece paza pana la interventia minunata a Politiei greu miscatoare. Acum nu ii mai vezi in trenuri. Nici pe peroanele de unde nebunii azvarle tinere pe sinele metroului. Cu greu vei deslusi una bucata per statie (daca ai noroc) tarsaindu-si bocancii intre turnicheti si ghiseul de vanzari abonamente. Fac sant cu un pas constant, plictisit, monoton. Mana scurta a legii, batatorul de metrou nu prinde pe nimeni, nu sperie pe nimeni, castiga si el o paine. Platiti ca sa nu mai sape gradini in judete ca Giurgiu sau chiar Ilfov, inutili, sperietori profesioniste de ciori. Dar tocmai ciorile nu se mai sperie de ei, parol. Ar fi putut salva un astfel de gorobete o fata in pericol? Doar daca ar fi fost botezat Bruce Willis sau Mel Gibson, altfel, pandarul roman s-ar fi intors cu spatele cautandu-si semintele prin buzunare. Cheltuieli inutile care duc la pierderi colaterale. Acum a murit o fata, nu s-a batut un bodyguard.

Sufletul pazeste metroul

Vremea cand erau mai multi pandari decat calatori nu a fost asa demult. Paza metroului bucurestean a fost asigurata din ianuarie 2015 de catre asocierea NEI Guard SRL, Grup Est Security si Nitro Guard Security SRL, pe baza unui acord cadru de 45.076.522,26 lei. Ulterior, NEI Guard SRL a dat faliment, iar patronul sau, Mihai Neicu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. A urmat de Grup Est Security SRL, de asemenea intrata in faliment, cu detinatorul Dan Misaila saltat de DIICOT intr-un dosar de evaziune, pentru ca in 2017 acesta sa dea faliment si Nitro Guard Security. In aprilie, Metrorex a scos la licitatie un contract de paza in valoare de 154 de milioane de lei. Noi. Cu toate astea, pe 31.07.2017, Metrorex SA atribuia un contract pentru servicii de paza, valabil doua luni, prin negociere directa cu Nitro Guard Security SRL, in valoare de 2.154.628,82 lei, fara TVA. Firma care era in faliment si a declarat in acte ca nici nu are vreun angajat. Duhurile, tocmite de Nitro Guard au aparat, atunci, metroul. Treaba continua, Metrorex SA a lansat pe 06.09.2017 o licitatie pentru achizitia de servicii de paza pe o perioada de sase luni. Cantitatea estimata a serviciilor este de 1.210.920 de ore, iar valoarea prognozata a achizitiei se ridica la 16.972.254,72 lei, fara TVA. La care nu a achiesat nimeni, deci, metrou, ne apara, probabil, inca cei zero angajati ai Nitro. Strigati ajutor, o sa vina sufletul sa va salveze!

Viata, fix o prada

De fapt, ceea ce s-a intamplat in metroul bucurestean este la ordinea zilei in Romania care a asistat pasiv la o tentativa de omor si un omor, ambele filmate, deci in vazul lumii. Nu se mai cheama ca suntem , atunci, o societate, doar o adunatura care se incoloneaza la vot, cand ”se da ceva”, plus promisiunea de a fi lasati in pace, cu capul intre urechi, cu ale noastre. UE cu UE, noi cu noi. Sa salveze Bruxelu’ fete de pe sine, ca de aia suntem in UE, noi nu ne bagam. Ce, ne iese ceva? Nu. Atunci, asta-i viata. Asta-i si moartea, pentru ca in Romania secolului 21 ea pandeste la tot pasul, de la Colectiv la metrou. Emana din toata infrastructura, disolutia autoritatilor, a protectiei fizice, a prevenirii, au ajuns totale. Bucurestii au ajuns o jungla urbana unde omul in carne si oase isi risca pielea chiar din momentul cand iese din casa. Nu se mai pune problema daca, ci cand va lovi nenorocirea care poate capata infinite forme: nebuni de legat care umbla liberi, soferi beti, talhari, suti, masini pe trecere, atacuri cu cutitul, agonii prin spitale, copii ucisi sau torturati, lista e lunga si paralela cu lista guvernarii. Tot ca-n jungla, te-a ratat la mustata pradatorul? Ai scapat azi. Daca nu, ghinion, asta-i viata.

Mic ghid de supravietuire in subteran

Te impinge un nebun pe sinele de la metrou? Nu incerca sa te cateri inapoi, pierzi timp si e putin probabil sa reusesti. Atentie, panica nu este o solutie! Ce nu trebuie sa faci niciodata: Nu incerca sa iesi singur! Exista un conductor sub fiecare platforma care te poate curenta mortal daca il atingi. Ce trebuie sa faci: Daca nu vezi niciun metrou, alearga intre sine in directia mersului metroului, pana in punctul in care opreste primul vagon. In acelasi timp, striga tare dupa ajutor pentru a te asigura ca esti auzit de cineva care poate alerta personalul metroului. Daca trenul de apropie si nu mai ai timp, aseaza-te in pozitie culcat in spatiul dintre sine si acopera-ti capul cu mainile. Distanta dintre partea de jos a metroului si acest spatiu este de jumatate de metru. Daca stai corect, nu ti se va intampla nimic.

Firea se da de comitet

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca sustine masura montarii unor panouri de siguranta in statiile de metrou si ca va discuta cu ministrul Transporturilor despre acest lucru. Decizia survine initierii unei petitii online pentru instalarea de “scuturi anti-suicid” pe marginea peroanelor de metrou. Petitia a fost semnata deja de peste 17.200 de persoane. Semnatarii solicita Primariei Capitalei si Metrorex instalarea unor „scuturi anti-suicid”, transparente, pe toata lungimea peronului, cu usi care se deschid doar cand trenul este in statie, blocand, astfel, persoanele sa ajunga in zona de rulare a metroului si, deci, tentativele de omor, suicid sau accidentele. Foarte frumos, dar nimeni nu se putea gandi la asta pana acum?