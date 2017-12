Crima de la metroul bucurestean. Noi detalii despre moartea socanta a tinerei

Suspecta in cazul care a ingrozit un oras intreg urmeaza sa fie prezentata instantei, in speta Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce in prima faza a fost retinuta pentru 24 de ore, urmare a audierii sale de catre oamenii legii.

Cazul este cercetat de politistii de la Omoruri si de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Acestia din urma au anuntat, in cursul dupa-amiezii de miercuri, faptul ca femeia banuita ca ar fi autoarea agresiunilor de la metrou – si aici este vorba nu doar despre situatia care a dus la moartea Alinei, tanara de 25 de ani lovita de metrou la Dristor, ci si despre o tentativa de a fi aruncata o alta persoana pe sine, la Costin Georgian, cu circa patru ore inainte de tragedie – este cercetata pentru omor calificat si tentativa de omor.

“Din cercetarile facute pana la momentul de fata au reiesit urmatoarele aspecte: – la data de 12.12.2017, in jurul orei 15:35, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Costin Georgian, inculpata S.M. a impins o persoana de sex feminin, spre liniile de metrou, cu intentia vadita de a o arunca in fata trenului care tocmai intra in statie; – la data de 12.12.2017, in jurul orei 19:54, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Dristor 1, inculpata S.M. a impins o persoana de sex feminin spre liniile de metrou, iar dupa ce victima a cazut pe sine, in timp ce aceasta incerca sa se agate de marginea peronului, a lovit-o in zona capului cu piciorul. Urmare a acestor actiuni victima a fost lovita de trenul ce intra in statie si a decedat ca urmare a leziunilor suferite”, au transmis reprezentantii Parchetului, intr-un comunicat.

sursa foto: facebook/Politia Romana