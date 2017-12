Crima de la metrou. Suspecta, dusa la Parchet

Femeia in varsta de 36 de ani, suspectata in cazul crimei de la Dristor 1 si al agresiunii de pe peronul statiei de metrou Costin Georgian, a ajuns vineri la Parchet.

Escortata de oamenii legii, tanara – arestata preventiv- a fost adusa la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Femeia este acuzata ca in urma cu doar cateva zile a impins pe sinele de metrou o fata de doar 25 de ani, care a pierit calcata de garnitura intrata in statie, la Dristor 1, dupa ce, cu doar cateva ore inainte, ar fi bruscat o alta fata, in varsta de 22 de ani, in incercarea de a o face sa ajunga in pe calea de rulare a metroului.

Din pacate, in cursul acestei zile, un alt incident a pus in alerta oamenii legii, dupa ce o femeie a reclamat la politie ca o persoana ar fi amenintat-o. In cazul de fata suspecta, o femeie de 57 de ani, a fost dusa la audieri.

sursa foto: wowbiz.ro