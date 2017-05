Cozmin Gusa, mai hidos decat Basescu

Domnul prevazut cu „gusa si cheliu”, ca in cantecul lui Andries, crede iar ca este analist politic. Cine stie, o fi avut o noapte grea, plina de cosmaruri cu fonciirea care-i batea in poarta si-i cerea alea 20 de milioane de euro pe care le datoreaza statului. Sau mai rau, o fi visat ca Rares Bogdan l-a dat in primire, in direct si cu probe serioase, ca ar fi omul KGB-ului, desi KGB are si el demnitatea lui. Cert este ca omul pseudo politic din el s-a trezit vorbind Universului despre cum a fost furata Romania.

Nimeni nu stie cui mai poate oferi el sfaturi din experienta lui de surfer la malul politicii, acolo unde valurile se flescaie de tot. Si nici daca mai exista cetateni indeajuns de prosti incat sa-l mai creada. Mai ales cand recurge la acelasi truc mizerabil, folosit si de Basescu.

Eroul de mucava

Zice frezor-rabotorul ideilor politice ca impotriva economiei romanesti s-a dus un razboi subteran la care am participat toti. Politicienii prin propria activitate, iar noi, ceilalti, prin votul dat lor. Zice – ca atunci cand vorbesti de unul singur nu te cenzureaza nimeni – ca toti suntem complicii unor planuri externe care au dat Romania cu rotile in sus. Hai, ma! Si nici nu a fost tras la raspundere cineva, fie el ministru sau parlamentar. Ma intreb, consultantii politici intra si ei aici sau ala e un capitol separat? Ia uite cum muream noi prosti, bai, nene! S-a trezit constiinta sociala in Gusa, neamule! A dat revolta in el pentru ce s-a intamplat in tara pe care celalalt comediant ieftin, de Rares Bogdan zic, ne invata s-o iubim. S-au furat fabrici, s-au vandut uzine la pret de apartament, am vandut industria si productia, ce mai, am dat totul pe daiboj. Si doar el are curajul sa o spuna. Ca sa vezi, la asa ceva nu ma gandeam. Atata erou zace in el, cum zacea si in Basescu atunci cand mai pocnea cate un copil pe la vreo adunare publica.

N-a vazut, n-a auzit

Oare cand s-or fi intamplat toate astea? Nu in anii de inceput ai domniei PDSR? Nu atunci aproba Ovidiu Musetescu vanzari de intreprideri la preturi de maidan? A murit, saracu’, despre morti numai de bine, desi tot nu ma dumiresc de ce trebuie sa-l vorbesc de bine cand imi aduc aminte de magariile astea. Pai, unde slujea Gusa in calitate de consilier sau consultant? Nu la usa lui Adrian Nastase, care privatiza pe 1 leu de parca era la concurs? E foarte ciudat cum atunci nu a vazut nimic. Si nici nu a deschis gura vreodata, cum nici Basescu nu a deschis gura sa zica „i-am tras un pumn lu’ ala micu’ ”! PD, rebotezat ulterior PDL, nu s-a lasat nici el mai prejos cu furaciunile astea ordinare. A dat pe ochi frumosi ce a mai ramas pe ici pe colo, transformand Romania intr-un desert populat doar de someri. Unde era Cozmin Gusa consilier pe atunci? Daca te uiti in CV, il gasesti la usa lui Traian Basescu. Nici acolo nu a vazut si nu a auzit ceva despre vanzarea Romaniei. Ma intreb cam cat timp trebuie sa mai treaca pana cand acest „gusita si cheliu” sa-si dea seama ca e mai hidos decat Basescu. Asta condamna sistemul construit chiar de el, iar Gusa ii ataca pe toti care au furat, dar pe care, in egala masura, i-a slujit cu supunere. N-are scrupule.