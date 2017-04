Cotroceniul, salvarea lui Dragnea

Reconfirmarea condamnarii in dosarul ”Referendum” a trantit definitiv poarta Palatului Victoria in nasul lui Liviu Dragnea. Ca sa-si consoleze seful, pesedistii flutura sub ochii lui Dragnea Palatul Cotroceni.

Daca tot nu e bun de premier, Dragnea este perfect pentru rolul de sef al statului, sustine Lia Olguta Vasilescu. Care nu vede niciun motiv pentru care Dragnea nu ar putea candida la Cotroceni la alegerile din 2019. ”N-am niciun dubiu ca, daca acest program de guvernare va fi dus pana la capat, atunci putem bifa ca ne-am respectat toate promisiunile pe care le-am facut electoratului si, de ce nu, Liviu Dragnea ar putea sa fie presedintele Romaniei”, a decretat actualul ministru pesedist al Muncii la televiziunea publica, la scurta vreme dupa ce Curtea Suprema a respins contestarea, de catre Dragnea, a condamnarii primite in dosarul ”Referendum”. O condamnare cu suspendare care nu l-a trimis pe liderul PSD dupa gratii, dar i-a blocat acestuia accesul catre fotoliul mult ravnit de prim-ministru. Culmea este ca minunata noastra legislatie impiedica o persoana condamnata penal sa acceada in guvern, dar ii lasa in schimb cale libera catre jiltul de presedinte al tarii. De unde si premiul de consolare identificat pentru Dragnea de colega sa Vasilescu. Cum insa va mai curge multa apa pe Dambovita pana la prezidentialele din 2019, orice referire la viitorii prezidentiabili are doar caracter de speculatie. Asadar, pesedistii trebuie sa-si forteze in continuare imaginatia, daca tot vor sa-i faca sefului lor o placere.