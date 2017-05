Coruptii, gratiati de senatori

Comisia juridica a Senatorului a adoptat amendamentele prin care persoanele condamnate pentru dare si luare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, abuz in serviciu si conflict de interese vor fi si ele gratiate, dar cu conditia sa-si plateasca prejudiciul.

Amendamentele sunt opera comuna a senatorilor Traian Basescu, Serban Nicolae si Liviu Tit Brailoiu si ele au fost votate de PSD si ALDE. Impotriva lor s-au declarat PNL si USR plus reprezentantii Parchetului General, CSM si Uniunii Nationale a Barourilor, care au asistat si ei la lucrarile Comisiei. Conform reprezentantului Autoritatii Nationale a Penitenciarelor, 246 de persoane incarcerate in prezent pentru fapte de coruptie ar urma sa beneficieze de gratiere, asta daca legea va primi votul final in forma adoptata, ieri, de Comisia juridica a Senatului. Culmea, cel mai infocat avocat al gratierii unor astfel de fapte a fost Traian Basescu – portavocea razboiului anticoruptie pe vremea cand era presedinte. Acesta sustine acum ca este nevoie de ”un moment zero” in care politicienii sa fie absolviti de toate pacatele comise in timpul campaniilor electorale si in functii, pentru a se pune capat in acest fel ”asupririi clasei politice de catre procurori”. ”Daca ne facem acum ca au venit Fecioarele Maria, neprihanite, si Parchetele noastre pleaca pe aceasta linie, asta a creat o atmosfera de supunere a clasei politice”, a sintetizat Basescu noua sa doctrina anticoruptie. Revenind strict la proiect, trebuie precizat ca, pe langa acuzatii de coruptie, ar urma sa mai fie gratiati cei cu pedepse de pana la trei ani si condamnatii care au implinit 70 de ani. De clementa partiala vor avea parte si persoanele condamnate la maximum zece ani (care vor beneficia de scaderea a trei ani din pedeapsa) plus femeile gravide – carora li se va injumatati pedeapsa. Indiferent insa de motivul condamnarii si de durata pedepsei, niciun recidivist nu va putea fi gratiat prin aceasta lege.