Coruptie in FIFA: ceasul “gasit sub perna”

Seicul Nasser Al-Khelafi, presedintele clubului Paris Saint-Germain, este acuzat de justitia elvetiana ca l-ar fi mituit pe fostul secretar general FIFA, Jerome Valke, cu un…ceas de 20.000 de euro. Valke a recunoscut ca l-a gasit „sub perna sa”, intr-un hotel din Qatar.

Al-Khelafi este cercetat in dosarul care vizeaza cedarea drepturilor de imagine ale Mondialelor din 2026 si 2030 companiei sale, BeIN Media Group. „Avantajele necuvenite” oferite lui Jerome Valke(concediat si amendat de FIFA cu 100.000 de franci elvetieni pentru acuzatii privind implicarea intr-un scandal legat de bilete pentru Cupa Mondiala din 2014) sunt de fapt doua: un ceas Cartier, a carui valoare a fost estimata intre 10.000 si 20.000 de euro, si o vila, platita indirect, in statiunea de lux Porto Cervo din Sardinia, cladire care ulterior a fost pusa la dispozitia fostului oficial FIFA. Jerome Valke, audiat luna trecuta, a recunoscut ca a gasit ceasul Cartier „sub perna sa”, in timpul unei vizite in ianuarie 2015, intr-un hotel din Doha. Avocatii miliardarului din Qatar neaga categoric ca acest cadou a fost oferit la initiativa clientului sau. Nasser Al-Khelafi, din 2011 presedintele Qatar Sports Investments(holding care a preluat gruparea PSG), este in topul celor mai bogati oameni din lumea fotbalului, cu o avere estimata la peste 10 miliarde de dolari.