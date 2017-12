Coruptia luptei anticoruptie

Daca populatiile din lumea intreaga nu par sa mai inchida ochii in fata fenomenului coruptiei, mijloacele de lupta impotriva acestui flagel sunt inca prea des utilizate in scopuri neconvingatoare.

Vestea buna: in cele patru colturi ale planetei, coruptia genereaza o indignare generala. Vestea proasta: metodele de lupta anticoruptie se dovedesc ineficiente, uneori chiar dubioase. In mai toate cazurile, oamenii se multumesc sa gaseasca o persoana demna de incredere si sa-i acorde puteri, voturi, in schimbul promisiunii de eradicare a coruptiei. Multi candidati plaseaza de regula aceasta promisiune in centrul programelor lor politice si organizeaza lupta anticoruptie in jurul numelui lor, solutia problemei nefiind decat propria lor persoana salvatoare. Aceasta abordare ii deturneaza pe oameni de la o realitate importanta: de ce au nevoie intr-adevar tarile lumii sunt legi anticoruptie inteligente care permit limitarea surselor si circumstantelor care favorizeaza coruptia. In egala masura, de institutii puternice, capabile sa puna in aplicare aceste legi impotriva impunitatii inaltilor functionari publici corupti si a complicilor lor din sectorul privat, care se imbogatesc pe seama cetatenilor.

Hai la lupta cea mare

Daca candidatii se prezinta din ce in ce mai mult drept campioni ai luptei anticoruptie este pentru ca aceasta atrage exasperarea crescanda a oamenilor din lumea intreaga. De unde, din ce in ce mai multe voci vin sa condamne venalitatea lumii politice si tendinta inaltilor functionari de a deturna fondurile publice. Lumea parca s-a saturat de coexistenta pasnica cu coruptia iar aceasta lupta face obiectul unor manifestari frecvent masive, la scara internationala: cetatenii au iesit in strada in Rusia, India, Bulgaria, Thailanda, Mexic, Venezuela etc. Oamenii nu mai gandesc ca fenomenul coruptiei este inevitabil sau ca este imposibil de combatut. Unele miscari populare au avut un efect neasteptat, cum ar fi in Guatemala si in Coreea de Sud, unde sefii de stat au fost destituiti. Sau in Brazilia, unde uriasele manifestatii au precipitat caderea presedintei Dilma Rousseff.

Mecanisme de represiune politica

La fel de multi oameni cred ca liderii onesti constituie un panaceu al luptei anticoruptie. Deseori raspunsul este ”nu”, arata o analiza Slate. A paria pe onestitatea liderilor s-a dovedit o afacere prea riscanta. Integritatea lor nu este niciodata garantata. Pentru societatile care si-au asumat astfel de riscuri, experienta s-a soldat aproape mereu cu un esec. Silvio Berlusconi, Vladimir Putin si Hugo Chavez, spre exemplu, au fost alesi dupa ce au dus o campanie electorala axata pe eliminarea coruptiei. Inutil de reamintit cum s-au terminat lucrurile. O alta nevoie se face acum simtita: punerea in practica a unor institutii capabile sa impiedice ca mecanismnele de lupta anticoruptie sa se transforme in mecanisme de represiune politica. Autocratii din lumea intreaga exploateaza astazi indignarea crescanda generata de lacomia lumii politice pentru a se folosi de aceasta indignare in scopul eliminarii rivalilor.

Cum sa-l contrazici pe Putin?

Vladimir Putin i-a acuzat frecvent pe actorii scenei politice ruse de coruptie, actori care au devenit prea influenti pe gustul liderului de la Kremlin si care au sfarsit mai mereu dupa gratii. Un exemplu este Mihail Hodorkovski, o vreme cel mai bogat om din Rusia, care l-a subestimat pe Putin, drept pentru care a facut cunostinta zece ani cu o inchisoare siberiana, acuzat de ”frauda fiscala si escrocherie”. Hodorkovski sprijinea financiar activ partide si oameni politici anti-Putin. Ieri, Alexei Uliukaiev, fost ministru al Economiei si cel mai important responsabil guvernamental arestat si adus in fata justitiei dupa venirea la putere a lui Putin, acum 17 ani, a fost condamnat la 10 ani pentru ”coruptie”. Uliukaiev este acuzat ca cerut mita de la influentul patron al gigantului petrolier Rosneft, Igor Sechin, apropiat al lui Putin, in schimbul vanzarii catre Rosneft a unor parti ale statului din compania petroliera Bashneft (50, 08%) , controlata de stat. Uliukaiev s-a opus mereu vanzarii unor parti din Bashneft catre Rosneft. In China, de cand presedintele Xi Jinping a preluat fraiele puterii, in 2012, peste un milion de persoane (inalti functionari, membri de partid, oameni de afaceri) au ajuns in fata justitiei pentru coruptie. Unii au fost condamnati la moarte. In Arabia Saudita, printul mostenitor Mohammed bin Salman a ordonat arestarea a sute de actori influenti ai regatului, in cadrul unei vaste epurari anticoruptie, inclusiv a printului Al Walid bin Talal, unul din cei mai bogati oameni din lume si influent om de afaceri. Guvernele cubanez iranian si venezuelean isi acuza frecvent opozantii politici de coruptie: o excelenta metoda de a-i trimite in inchisoare. Poate ca unii sunt vinovati de faptele ce li se imputa, dar frecvent militantismul lor este vizat in primul rand, si apoi presupusa lor necinste.