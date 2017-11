Coruptia din FIFA se lasa cu morti

A fost asasinat un oficial implicat in scandalul privind drepturile de televizare pentru meciurile de la Campionatul Mondial, dupa ce saptamana trecuta un alt inculpat s-a sinucis.

Este vorba de Adolfo Lagos, vicepresedintele grupului media Televisa, care a fost impuscat mortal in Ciudad de Mexico. Lagos, in varsta de 69 de ani, se plimba pe bicicleta, inconjurat de garzi de corp, cand a fost atacat de un grup de persoane venite pe motociclete. Vicepresedintele Televisa a fost transportat de urgenta la spital, insa medicii nu i-au mai putut salva viata. Trustul Televisa este anchetat in cazul televiziunilor care ar fi dat mita pentru a putea difuza meciurile de la Cupa Mondiala. In urma cu o saptamana, Jorge Delhon, un alt personaj implicat in dosar, s-a sinucis in Buenos Aires, dupa ce s-a aruncat in fata unui tren. Delhon a decis sa-si puna capat vietii dupa ce Alejandro Burzaco, martor in procesul de la New York, a vorbit despre implicarea lui in coruptia globala de la FIFA. In cazul de coruptie este anchetat si presedintele clubului Paris Saint-Germain si detinatorul trustului beIN Sports, seicul Nasser Al-Khelaifi. Dupa ce au fost puse sub acuzare 42 de persoane in acest proces, pana acum au fost condamnati Hector Trujillo, fost responsabil al federatiei din Guatemala, si Costas Takkas, fostul secretar general al federatiei din Insulele Cayman.