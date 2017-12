Cortegiul funerar al Regelui Mihai, in drum catre Palatul Elisabeta din Capitala

Soc! MAI fileaza SRI!

DEZVALUIRI

Iata ca mintile infierbantate sub caschetele prea mari ale unor „militieni” care se declara „cu Dragnea in suflet” tocmai ce sunt pe cale sa arunce un Minister de Interne oricum greu incercat de scandaluri in ultima vreme intr-un conflict deschis interinstitutional cu alte structuri de forta. De parca Dragnea nu mai de asta nu ar avea nevoie acum, de intrarea intr-un nou „clinci” cu serviciile secrete.