Corneliu Barladeanu s-a retras din fruntea Episcopiei Husilor

Dupa ce in ultimele doua zile mai-marii Bisericii Ortodoxe au fost in sedinte, in cadrul carora s-a discutat inclusiv situatia Episcopului Husilor, vineri s-a aflat si o decizie in privinta conducerii Eparhiei amintite.

Concret, s-a transmis faptul ca preotul Corneliu Barladeanu a transmis Sfantului Sinod al BOR decizia sa de a se retrage din functia de episcop de Husi. Cu o mentiune importanta, insa. Si anume ca episcopul “demisionar” se considera in continuare nevinovat de acuzatiile ce i se aduc – aparute dupa difuzarea unui filmulet ce a circulat in spatiul public, in care slujitorul Bisericii apare in ipostaze intime alaturi de un tanar – imaginile fiind analizate inclusiv de catre reprezentanti ai forurilor bisericesti cu putere de decizie in acest caz.

“In acest context, Preasfintitul Parinte Episcop Corneliu, desi se considera nevinovat, totusi, pentru pacea si binele Bisericii, a hotarat sa se retraga din slujirea de Episcop al Husilor si sa ramana in ascultare deplina fata de Sfantul Sinod“, se mentioneaza intr-un comunicat postat pe site-ul Patriarhiei, din care aflam si ca in cel mult 60 de zile urmeaza sa fie ales un nou carmuitor al Eparhiei al Husilor.

sursa foto: husi.info