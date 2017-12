“Corbii” din PSD isi scot ochii

Mitul PSD-ului strans unit in jurul liderilor si cu ochii fixati ca pe butelie asupra intereselor cetatenilor si a programului de guvernare s-a dus de sufletul lui Ion Iliescu.

Sa vezi si sa nu crezi: doi pesedisti sadea uita porunca traditionala – so pe dusmanul de clasa! – si isi sar la beregata in vazul lumii. Culmea, este vorba despre ditamai premierul tarii si primarul Capitalei – respectiv piesele cele mai importante in jocul guvernarii. Foc si para dupa ce Mihai Tudose a atacat-o, public, cu targul organizat in Piata Victoriei, Gabriela Firea si pesedistii sai au facut scapate in presa niste stenograme de partid, din care reiese ca Tudose insusi i-ar fi cerut primaritei sa tranteasca o statuie, ceva in fata Guvernului, atat cat sa nu mai fie loc pentru proteste. Dupa ce l-au pus ”bine” pe Tudose in ochii strazii si a sindicatelor, Firea & Comp ( a se citi tabara Dragnea de aceasta data) l-au operat pe acesta si in fata colegilor de partid.

PSD s-a pricopsit: premierul – un pericol, primarita – o loiala

Concret, Tudose este acuzat ca, de dragul propriei ascensiuni politice, face un joc ”periculos” pentru partid – fapt de natura a pune serios sub semnul intrebarii ”loialitatea fata de PSD sau fata de echipa din PSD”. O echipa care, in mod evident, se bucura de sustinerea totala a oamei de caracter numita Gabriela Firea. Elementul cel mai curios in toata afacerea este ca nu demult loiala Firea sapa si ea (mai ferit, asa cum ii sta bine unei demoazele gratioase) la temelia tronului lui Dragnea, ba chiar se pomenea atunci de o oarece intelegere Tudose – Firea. Intelegere rupta insa intre timp, dupa cum arata razboiul purtat astazi in vazul lumii de cei doi. De ce s-a intors Firea cu fata la Dragnea, ea stie. Restul lumii stie doar ca actuala primarita generala este macinata de o nemasurata ambitie, una care a facut-o deja pe Firea-Pandele ot Voluntari sa se viseze cazata la Cotroceni dupa 2019 – proiectie de viitor sortita esecului daca Tudose ii va urma lui Dragnea la tronul PSD-ului. Data fiind si precaritatea pozitiei la zi a lui Dragnea, este clar ca Tudose si Firea se lupta pentru succesiunea PSD-ului si pentru putere. Iar daca PSD-ul va avea de suferit, asta este, in fond politica exceleaza in numarul de victime colaterale. Culmea este ca PSD este lovit din interior taman intr-o perioada in care ramasese practic singurul partid serios si viabil pe scena politica in conditiile in care PNL repauzeaza la picioarele Bratienilor, USR fuse si se duse, PMP este ultima gluma facuta de Basescu, ALDE risca sa sucombe daca se desprinde de poala pesedistilor iar UDMR nu se pune – va fi in veci doar falanga de 5% a Budapestei. In loc sa profite de situatie si sa inceapa sa miste lucrurile spre bine (ar fi putut sa o faca, asigurandu-si astfel si lui un viitor politic solid), PSD a ales sa se bata cu el insusi. Daca la atat il duce capul, sa-i fie de bine si fragmentare usoara.