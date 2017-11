Copos ridica un zgarie-nori pentru birouri

Omul de afaceri George Copos a dat lovitura cu un proiect imobiliar ambitios si de inegalat in Romania. El a demarat construirea Ana Tower, o cladire de birouri de 24 de etaje, cu o inaltime de peste 100 de metri.

Proiectul omului de faceri e mai vechi si a suportat diverse modificari, in timp. De altfel, firma Ana Tower, membra a Ana Holding, a fost infiintata din 2007, tocmai pentru a construi un turn de birouri Clasa A. Inca de atunci era vorba despre cea mai inalta cladire din Bucuresti, evaluata la 70 milioane de euro. Turnul de birouri trebuia sa fie construit, incepand cu 2012, langa hotelul Crowne Plaza si se spunea ca Ana Tower va oferi spre inchiriere 28.000 metri patrati de birouri. Acum, investitia totala este estimata la circa 50 de milioane de euro si lucrarile ar putea fi gata in decembrie 2019. Constructia va avea, insa, o suprafata de 50.000 metri patrati. “Va fi o cladire doar de birouri. Avem autorizatii si am inceput deja constructia de doua saptamani. Vor fi credite si banii nostri pentru constructie. Eu sunt roman si investesc in Romania. Va fi un proiect unic”, a declarat Copos. Pentru noua investitie, George Copos a preluat controlul integral asupra societatii Ana Tower Offices, cumparand participatia de 50% din capitalul social de la Global Trade Centre, cu care se asociase initial.