Copilul salvat din fantana, dupa o operatiune dramatica, in stare grava

Danut, baietelul in varsta de un an si opt luni care a rezistat 11 ore intr-o fantana cu gura ingusta, aflata in curtea casei parintilor, si in care a cazut marti in jurul pranzului, se afla la Terapie Intensiva, monitorizat in permenenta de cadrele medicale, care spera sa il ajute sa isi revina cat mai repede.

Adus seara trecuta tarziu in Capitala, la “Grigore Alexandrescu”, dupa ce pompierii au reusit sa il aduca la suprafata dupa eforturi supromenesti desfasurate pe durata a 10 ore, micutul a fost supus imediat unor investigatii. Din cate a anuntat in aceasta dimineata un reprezentant al unitatii medicale, pe drumul catre spital, pustiul a intrat in stop cardio-respirator, avand nevoie de resuscitare. La primele ore ale zilei curente, starea copilului era “grava”, din cate a anuntat cadrul medical, Danut fiind intubat si ventilat mecanic, adica ajutat de aparate pentru a respira. Medicii sunt rezervati in a da prognostice despre evolutia starii micului pacient care are pneumonie de aspiratie – ceea ce inseamna ca are lichid in plamani.

Danut a fost adus la lumina seara trecuta, in jurul orei 21, dupa ce a stat ore in sir la o adancime de circa 16 metri si partial in apa, motiv pentru care a ajuns in hipotermie.

