Copila-campioana ucisa de avalansa din Retezat, ultimul mesaj postat

Pare greu de crezut ca un destin al unei copile pasionate de alpinism s-a frant brusc, tocmai pe munte. Din pacate, insa, despre Dor Geta Popescu – o pustoaica frumoasa si temerara – s-a aflat ca a pierit, la doar 12 ani, ucisa de o avalansa declansata sambata la amiaza in Muntii Retezat.

Ultima postare pe pagina de Facebook a fetitei detinatoare de recorduri mondiale si europene la o varsta la care alti copii abia daca aleg sa se mai plimbe, in loc sa butoneze calculatoare sau tablete, e una impresionanta, tocmai prin prisma planurilor pe care micuta Geta le dezvaluia.

“O noua etapa – munti peste 7.000 de metri! Incep cu Lenin 7.134 m. in iunie – iulie”, se postase, miercuri, pe pagina Getei, inainte de se a face trecere catre blogul copilei, din care, sub titlul “Si in 2017 Geta Traieste la Altitudine!”, campioana isi prezenta programul pentru perioada urmatoare, adica pana in noiembrie-decembrie. “Eu ma antrenez, echipa mediatizeaza!”, se mai scria in mesajul respectiv.

Din pacate, insa, planurile copilei si ale familiei sale s-au frant, la fel ca zilele micutei, care a plecat intre ingeri. In aceeasi avalansa a pierit si Erik Gulacsi, un alt copil cu performante remarcabile in sfera alpinismului.

