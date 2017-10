Copil traumatizat de propriul tata dintr-un motiv ingrozitor

Un baiat in varsta de 12 ani a ajuns in stare de soc pe mana medicilor, dupa ce a trecut print-o experienta terifianta, fiind agresat de propriul tata, cu care ramasese, dupa ce mama plecase in afara tarii.

Acesta l-ar fi dus intr-o padure din judetul Buzau, unde s-ar fi apucat sa-l cresteze pe maini, pe abdomen si pe picioare, din cate anunta televiziunile de stiri. Si de parca n-a fost suficient calvarul la care si-a supus pustiul, barbatul ar fi si filmat intreaga scena, cu telefonul, pentru ca apoi sa-i trimita imaginile mamei copilului, plecata in strainatate, la munca, intr-un soi de razbunare malefica.

Alertati, oamenii legii au facut cercetari, reusind sa dea de urma individului. “Am fost informati cu privire la savarsirea unei agresiuni fizice in familie, politistii s-au deplasat imediat la fata locului pentru a verifica cele sesizate, acestea confirmandu-se”, a declarat, intr-o interventie telefonica la postul B 1TV, purtatorul de cuvant al IPJ Buzau.