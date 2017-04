Copil de 3 luni, cercetat pentru terorism

Harvey Kenyon-Cairns urma sa plece, impreuna cu bunicul sau si cu familia, din Londra in Florida, insa ”bunelul” a notat in formularul pentru obtinerea vizei ca baiatul are tangente cu activitatile jihadiste.

Mai exact, bunicul bebelusului, Paul Kenyon, a gresit si a bifat afirmativ in dreptul intrebarii : ”Incercati sa va angajati sau ati fost angajat in activitati de terorism, spionaj, sabotaj sau genocid?”. Viza copilului a fost refuzata iar ”teroristul” si bunicul sau au fost chemati la interogatorii la ammasada SUA din Londra. ”Nu mi-a venit sa cred ca nu au bagat de seama ca este vorba de un copil de trei luni si ca, evident, a fost vorba de o eroare”, a declarat Paul Kenyon. Insa angajatii ambasadei au procedat la un interogatoriu si la verificari care au durat mai mult decat un zbor Londra-Florida. In plus, neatentia l-a costat pe Kenyon si noi bilete de avion, laudandu-si nepotul ca nu a plans in timp ce a stat in ambasada americana.