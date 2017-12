Copiii, noua tinta a gigantilor IT

Mesagerie dedicata, computere in scoli si un intreg arsenal tehnologic folosit de companii precum Facebook sau Google pentru a-i fideliza, inca de la varste fragede, pe copii cu produsele lor, spre nemultumirea asociatiilor de protectie a minorilor.

Lansand recent in SUA Messenger Kids, versiune a mesageriei sale adaptata copiilor cu varste de 6-12 ani, Facebook a pus prima data picioru pe aceasta piata sensibila. Grupul american merge ca pe oua si da asigurari ca aplicatia este conforma cu reglementarile pentru protectia copiilor e internet. In versiunea Kids, parintii controleaza, spre exemplu lista e contacte iar publicitatea nu exista. Facebook se jura ca raspunde unei ”nevoi” a parintilor in dorinta lor de a-i proteja pe copii de potentialele pericole ale tehnologiei internet. ”Astazi, parintii isi lasa din ce in ce mai mult copiii sa foloseasca tablete si smartphones dar sunt deseori ingrijorati de maniera in care copiii le folosesc”, au declarat cei de la Facebook. Asociatiile de protectie a consumatorilor au reactionat mai degrava favorabil la initiativa Facebook, invocand o ”atitudine responsabila, in timp ce Consumer Watchdog a ”salutat” absenta publicitatii din Messenger Kids. ”Ideal, copiii nu trebuie confruntati cu acest mediu publicitar”, a estimat Jeff Chester de la Centrul pentru democratie numerica, notand ca ”presiunea asupra parintilor ca sa-si lase copiii sa utilizeze aceasta tehnologie este enorma”. Pe de alta parte, subliniaza specialistii, impactul folosirii tehnologiei de catre copii asupra dezvoltarii lor este inca putin cunoscut.

Googlerizarea scolilor

Evident, gigantii IT invoca dorinta de a-i proteja pe copii. Dar nu generozitatea este mobilul, ci crearea unor mari bazine de viitori clienti.

”Cu Messenger Kids, Facebook ”ii obisnuieste pe copii sa petreaca timp pe internet si pe retelele sociale”, a denuntat David Mohanan, autorul Campaniei pentru o copilarie fara publicitate. Pentru Mohanan, demersul Facebook este similar cu cel al altor companii, cum este Google, care a inundat de cinci ani sistemul scolar american cu ale sale Chromebooks, aparate intermediare intre laptop si tableta. Pe site-ul sau dedicat ”Google for Education”, grupul tinteste explicit scolile, laudand pretul ”abordabil” al acestor echipamente si ”usurinta in utilizare”. ”De aceea scolile americane au facut din ele favoritul numarul unu”, a declarat Google, asigurand ca produsele sale ”favorizeaza reusita in clasa”.Vanzarea in scoli nu este o noutate, Apple, Microsoft sau HP o practica de multa vreme. Dar Google este mult deasupra pe acest teren, la o asemenea amploare incat New York Times a evocat ”googlerizarea salilor de clasa”.

Protectia datelor copiilor

Cu Chromebook, copiii sunt ”impregnati” cu un intreg arsenal de aplicatii: motor de cautare, Google Docs, Gmail etc. Google, care cere 30 de dolari licenta pentru fiecare aparat, afirma ca peste 20 de milioane de copii si adolescenti din lumea intreaga foloseste Chromebook in mediul scolar. ”Faptul ca Google este perceput ca un partener scolar legitim desemneaza Chromebook ca un bun instrument”, a explicat David Mohanan. Insa ascociatiile pentru protectia drepturilor minorilor sunt ingrijorate cu privire la protectia datelor personale ale copiilor, care sunt colectate de girantii IT, si nu numai. Ci si de fabricantii jucariilor conectate, spre exemplu. Unul din ei, Mattel (fabricantul celebrei papusi Barbie) a renuntat sa comercializeze o boxa conectata pentru copii, dupa ce a fost acuzat de atingere a vietii private si expunere a tinerilor la publicitate sau la piraterie informatica. Doi senatori americani, pe de alta parte, au sesizat Facebook pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la Messenger Kids, in special cu privire la colectarea datelor personale.